Ekspert selgitab: kuidas on tagatud pensionifondi paigutatud raha turvalisus? 

Pensioni kogumine hõlmab endas loomulikult ka investeerimisriski. Investeeringu väärtus võib nii kasvada kui kahaneda, mis tähendab, et investoril on võimalik saada tagasi vähem raha, kui ta algselt investeeringusse sisse pani. Küll aga üritavad nii seadused kui pensionifirmade poolt sätestatud meetmed seda riski minimeerida.

Seadused kindlustavad, et pensionifondide varad on hajutatud ehk investeeritud erinevatesse regioonidesse, instrumentidesse, sektoritesse, varaklassidesse. Lisaks on investeeringute suurused piiratud – näiteks ei ole lubatud investeerida rohkem kui 10% varadest ühe ettevõtte aktsiatesse.

Tänu sellele ei vähene fondi väärtus oluliselt isegi siis, kui ühe investeeringu hind mõne negatiivse sündmuse tõttu järsult peaks langema. „Lihtsalt öeldes on selle eesmärk, et kõiki mune ei hoitaks ühes korvis,“ ütleb Skvortsov.

Iga pensioniettevõte pakub erineva riskitasemega fonde, et vastata kõigi investeerimishorisontide ja riskitaluvustega pensionikogujate vajadustele. Üldjuhul tuleb järgida reeglit, et mida pikem on aeg pensionini, seda suurema riskiga fondi võib inimene kasutada. Sedapidi aitab kõrgem oodatav tootlus liitintressi tõttu pikema aja jooksul suuremat summat koguda. Samaaegselt annab pikem investeerimishorisont finantsturgudele piisavalt aega, et võimalikust langusest taastuda. Pensionieale lähenedes peaks aga pensionifondi riski vähendama, sest siis muutub kogutud summa säilitamine kõrgema tootluse poole püüdlemisest tähtsamaks.

Rõhuasetus positiivsele tasuvusele

Pensionifondide haldajad tohivad investeerida ainult väärtpaberitesse ja muudesse varadesse, mis vastavad Eesti õigusaktides sätestatud nõuetele.

Lisaks seadusest tulenevatele piirangutele ja kohustustele peavad pensionifondi haldajad arvestama ka investeeringute tasuvusega. Selleks järgivad fondijuhid väljatöötatud investeerimisstrateegiat ning tagavad, et investeerimisobjektid vastavad seatud kriteeriumitele. Nende kriteeriumite hulka kuuluvad näiteks investeerimisobjektide hind ja väärtus, kasvuväljavaated ja tootluse potentsiaal, seotud riskid ja kulud. Investeeringute analüüs ei toimu vaid investeerimisotsuse langetamise ajal – see on pidev protsess. Sellega tagab fondijuht, et fondi investeeringutel on endiselt hea tootluse potentsiaal ning fondi portfell vastab valitud investeerimisstrateegiale ja soovitud riskitasemele.