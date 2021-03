Inimesed SAAME TUTTAVAKS! Muhu käsitööselts Oad ja Eed: näputööd tehakse saarel tõesti palju! Epp Reinmets, ajakiri Käsitöö , täna 18:00 Jaga: M

GALERII

Usinad tikkijad tööhoos: Muhukad tutvustasid kohalikke käsitöötehnikaid külas käinud Saksa filmitegijatele. Vasakult Tiina Saar, Meeli Kramm, Janne Kommel, Asta Sepp, Aire Liik, Piret Lember. Foto: erakogu

Sel kevadel täitub Muhu käsitööseltsil Oad ja Eed 25. tegevusaasta. „Muhu muuseumil on rikkalik varamu ja saarel elavad nõnda kanged käsitöötegijad, et neil vanadel võtetel meie hääbuda ei lase,“ on seltsi liikmed optimistlikud.