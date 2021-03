Eesti firma toob turule uudse korduskasutatavate toidupakendite ringlussüsteemi 

„Soovime, et inimesed elaksid prügivaba elu. Plaanime välja töötada terviklikke korduskasutussüsteeme, kus korduskasutatavad pakendid kogutakse inimestelt tagasi, pestakse ning suunatakse uuesti ringlusse,“ tutvustab Bringpacki põhiideed üks asutaja Rasmus Rask. „Kui meie teeme oma tööd väga hästi, siis ühekordseid pakendeid enam tulevikus vaja ei ole, mis omakorda on oluline samm prügivaba elu ja loodusressursside jätkusuutlikuma kasutamise suunas.“

Bringpacki idee taga on tõsiasi, et igasuguse pakendiga kaasneb ühiskonnale kulu ning korduskasutatav pakend on keskkonnale sõbralikum lahendus. Ettevõtte loomise vajadus on asutajate sõnul tingitud üha selgemast ühiskondlikust ootusest leida lahendusi ringmajandusmudeli toimimiseks.

Eesmärk on leida lahendused, kus pakendid ringlevad eluea jooksul vähemalt 40-50 korda. Foto: Bringpack

Ringlusesse vähemalt 40 korda

Uuringute kohaselt on korduskasutatavate pakendite jalajälg ühekordsete nõude omast väiksem, kui need ringlevad vähemalt kümme korda. „Meie eesmärk on leida lahendused, kus pakendid ringlevad eluea jooksul vähemalt 40-50 korda,“ selgitab Rask. „Usume, et paljud meist on tarbijatena valmis tegema keskkonnasäästlikumaid valikuid, kui need valikud oleks olemas.“