Mõtled oma ettevõtte asutamisele? 11 võimalust, milliste toetuste abil rahastust leida 

Ajujaht on Eesti suurim äriideede konkurss ja ideede kiirendi, mis pakub ettevõtlusega alustamiseks intensiivset arenguprogrammi ja kogenud mentoreid. Kuigi selleks aastaks on kandideerimine juba lõppenud, võid kandideerida oma uudse ideega juba selle aasta teises pooles. Ainus tingimus Ajujahil osalemiseks on see, et esitatava ideega ei tohi kuus kuud enne konkursile kandideerimise tähtaega teenida tulu. Vaata rohkem ajujaht.ee.