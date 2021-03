Henri Laumets: praegu tuleb reisida vastutustundlikult 

„Ma ei kutsu üles iga hinna eest praeguses olukorras reisile minema, vaid reisima vastutustundlikult. Ning reisilt tulles on Eestis praegu kehtivaid koroonapandeemiast tingitud piiranguid kergem järgida kui igal pool mujal maailmas, seal on need palju rangemad,“ ütleb äsja Mehhikost naasnud raadiojaama „Elmar“ saatejuht Henri Laumets.

„Minu esimene koroonapandeemia-aegne reis sai teoks möödunud aasta suvel, kui käisin Islandil. Tavaliselt on Island suvistel puhkusekuudel kohutavalt ülerahvastatud, kuid mullu mitte.