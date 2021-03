Ülevaade Tenerifelt: öösel liikuda ei tohi ja tänaval tuleb kanda maski  

„Tenerifele reisimine Covid-19 koroonaviiruse ajal on seotud mitmete kohustuste ja piirangutega, ent midagi turistile talumatut ja üle jõu käivat neis reeglites ei ole,“ ütleb portaali www.puhkatenerifel.ee toimetaja Margus Saarelt.

„Elu on siin üpris tavapärane – restoranid ja poed töötavad õhtul kella kümneni, ka rannad on avatud,“ arvab Saarelt, et praegune aeg on kui loodud neile, kes eelistavad rahulikku puhkust. „Söögikohtade täituvusel on küll teatud piirangud, aga sellepärast ei pea muretsema. Kui ühes pole ruumi, saab istuda lihtsalt järgmisse söögikohta,“ kinnitab ta, et rahvast on saarel praegu tavalisest vähem.