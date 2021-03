Koroonaajal Egiptusesse: jagub nii päikest kui ka paberite täitmist  

„Siin on rahulik puhata. Kellele Egiptus sobib, sellele sobib! Sooja on päeval 24 kraadi, õhtul küll jahedam, kuid esimene jume on juba palgele saadud. Aga pabereid tuli reisimiseks küll ohtralt täita,“ ütleb 13. korda Egiptusesse reisinud Estraveli agendimüügi haldur Monica Unt ja õpetab, mida täpsemalt praeguste piirangute ajal teha tuleb.