Disainer Siret Esko langes Instagramis väljapressijate küüsi: nad hävitasid minu viie aasta töö ühe süütuna näiva lingiga! 

„Mäletan, et mõned aastat tagasi lugesin artiklit sellest, kuidas iga päev avastatakse Instagramis keegi talent ja ta saab üleöö edukaks ja tuntuks. Lugesin ja ütlesin endale, et minuga juhtub ka nii. Ükspäev!“ jutustas moekunstnik Siret Esko mullu detsembris ajakirjale Käsitöö antud intervjuus, kus naine tunnistas, et peab Instagrami oma loomingu reklaamimisel üheks olulisemaks töövahendiks.