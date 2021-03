SÜDAMLIK VIDEO | Eesti karusloomafarmist päästetud tšintšiljad naudivad head elu uutes kodudes 

Tšintšiljad elavad karusloomafarmides umbes 0,2 ruutmeetri suurustes traatpuurides. Puuridel on traatpõrand, millel kõndimine on nende loomade pehmetele käppadele äärmiselt valus ja see võib neid tõsiselt vigastada. Traatpuuris puudub ka võimalus pesa ehitamiseks, kuhu loomad saaksid vajadusel varjuda. Nad ei saa seal enda puhastamiseks olulisi liivavanne võtta, joosta ega hüpata. Neid sunnitakse elama eraldatuses, kuigi tšintšiljad on äärmiselt sotsiaalsed loomad.