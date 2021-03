Nipid SKEEM | Tee selgeks, kas peaksid paastuma magusast, nutiseadmetest või hoopis ostlemisest! Annaliisa Köss , täna 06:16 Jaga: M

Võid olla ka õnnelik, avastades, et su elu on paastumatagi kontrolli all! Foto: Fuu J / Unsplash

Kuigi traditsiooniline paast sai alguse juba mõni nädal tagasi, ei tähenda see, et oled hiljaks jäänud. Aja näpuga järge ja saad teada, millisele oma viimase aja pahele pidurit võiksid tõmmata. Võid olla ka õnnelik, avastades, et su elu on paastumatagi kontrolli all!