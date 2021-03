Häid nõuandeid, kuidas valida kannmiksrit! Lisaks kokkajate soovitused! 

Kannmikser on välja mõeldud toidu tõhusaks purustamiseks, kuid mitte ainult. Sellega saab valmistada mahedikke, püreesuppe, kastmeid, kreeme, pastasid, jahu, maitsvaid jääkokteile ja palju muud. Seega selleks, et oma valikuga täkkesse panna, peaksid teadma, milleks hakkad masinat kasutama ja kus seda hoiustada plaanid, sest kannmiksereid on poes väga erinevate funktsioonide, suuruse ja hinnaga.