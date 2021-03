PROOVIME JÄRELE: juhtmevaba põrandapesur – kas see on etem kui mopp? 

Naine tunnistab, et kuigi alguses oli ta masinas veidi pettunud selle mõningate puuduste pärast, siis kokkuvõtteks ütleb ta, et mopist on see ikka etem. «Tõmban tihti sellega üle ainult esiku, sest see vajab sagedamini pesemist. Mopiga nii palju nühkida ei jõua kui rullid ringi käivad,» on ta siiski rahul, sest juhtmevaba põrandapesumasin teeb töö tõhusamalt ära.