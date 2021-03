ÜHE PILDI LUGU | Tagasi lapsepõlvemaadele Hiiumaal: 1993. aastal oli sõit saarele suur elamus 

Suvised rõõmud õega: Külmast ilmast hoolimata heideti dressipüksid jalast, et saaks veerõõme nautida. «1980.−90ndatel oli pea igal perel oma «kodustatud soomlane», nii meilgi. Evelini punane dress ja T-särk on kingiks toodud, aga minu sinine komplekt on ostetud tutvuse kaudu Laste Maailmast,» mäletab naine. Foto: erakogu

Mis sai pärast seda ringreisi?

Caren-Eliis: «Aasta pärast seda käiku saarele hakkas isa juba Kassarisse suvilat rajama. Oleme ka Viljandi fännid, sest ema on seal sündinud, rippsild oli alati kohustuslikus suveprogrammis ning eelnevatel aastatel puhkasime ka kaks suve Võrus Kubijal. Pärast Hiiumaa külastamist langes suvekodu rajamise otsus Kassari kasuks. Isa leidis sõbra kaudu kohaliku, kes tahtis Kassaris maad müüa, ja nii ta ostiski maatüki keset metsa, 500 m kaugusele merest ning hakkas seal Vargamäe Andrese moodi müttama. Naabreid polnud ei nägemis- ega kuulmiskaugusel. Kuuldavasti pidasid kohalikud meid tollal pehmelt öeldes hulludeks. Algul elasime telgis, mis oli püstitatud puidust alusele − see oli meile, lastele, väga põnev. Tegime lõkkel süüa. Rootsi punasega värvitud puitmajja kolisime sisse umbes viis aastat hiljem.

Saarel ehitamine on mandriinimesele natuke raskendatud, sest sinna minek vajab alati pikemat planeerimist ja suvel on vaja ka praamile koht saada. Praegu ehitame koos abikaasaga teisele poole tiiki endale isiklikku suvemajakest ja kuigi hoone valmimine on veninud, siis mitmed sisustusasjad on mul juba ostetud.»

Vana ja uus Rootsi punane: 2020. aasta suvel pildistatud fotol on näha esiplaanil Caren-Eliisi vanemate suvila, taamal aga tema ja abikaasa Marguse peagi valmiv majake − mõlemad särtsakalt Rootsi punased. Foto: erakogu

Meenuta oma lapsepõlve Hiiumaal!