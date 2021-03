Isetehtud tööriista vastu ikka ei saa: eriti lahedad põrandamopid! 

Kuuba mopiks kutsutakse lihtsa vormiga töövahendit, mille T-tähe kujulise otsa ümber lapp tõmmata. See on tuntud ja laialdaselt kasutusel nii Kuubas, Kariibi mere saartel kui ka Ladina-Ameerikas. Kasuta moppi kuivalt või märjalt – kuidas parasjagu vaja on.