10 nippi, kuidas koristamine enda jaoks meeldivaks teha 

Pole midagi parata – ämblikud ei vali kohta ja võid märtsipäikeses ootamatult näha nende kootud võrke ka lae all. Ronimise asemel mässi põrandaharja ümber mikrofiibrist puhastuslapp, mis aitab sul suure vaevata maalida lakke puhas pilt. Pea meeles, et alustaksid koristamist just lae puhastamisest, et vastselt särama löödud põrandale taas tolmurulle ei hõljuks.