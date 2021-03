ARVAMUS | Arst ja ettevõtja Saara Arulaane: „Koristamisel on mulle tervendav mõju!“ 

Minu jaoks on lausa neli emotsionaalset seisundit, mil koristamine korrastab ka mõtted.

Pärast kümmet minutit koristamist võtan ette mõne raskema töö ja kui sellega lõpetanud olen, võin taas natuke koristada, et end järgmiseks pingutuseks ette valmistada. Koristamine pakubki selgust, mida tol hetkel vajan.

2. Kui olen vihane. Viha väljaelamiseks soovitatakse teha midagi füüsilist. Patjade poksikotina kasutamise asemel võtan tihtipeale ette hoopis vaibad, et õues olles viha endast ja tolm vaipadest välja kloppida. Nii nagu teen mustusele 1 : 0, saab peast visatud kõik, mida enam vaja ei lähe. Igati teraapilisem ja kasulikum kui üksi nurka põrnitseda ning kõiki emotsioone enda sees hoida. Lõpuks pakub puhas kodu rahuldust ja kergendab vihakoormat.

3. Kui mul on hirm teadmatuse ees. Hirm on tihti vägagi halvav tunne ja kui palju me ka ei prooviks, on raske mõtteid hirmutavalt sündmuselt eemale hoida. Kontrolli omamine annab sellises olukorras enesekindlust ja mis oleks lihtsam kontrollitunde taastamiseks, kui veidi korda luua. Saan ise otsustada, kuhu asju paigutan, millise voodipesu valin, millise programmiga pesu pesen. Need on lihtsad tegevused, mille üle ei pea liigselt mõtlema, kuid mis suunavad tähelepanu muretsemisest eemale. Me ei saa kontrollida kogu maailma, kuid see, milline näeb välja meie kodu, on enamasti meie endi teha.

4. Kui olen väsinud ja tülpinud. Jälle see pudru keetmine, laste riidesse toppimine, õues sellesama jalutuskäigu tegemine ja lõunasöögi valmistamine. Päevast päeva aina sama ja sama … Kui tüütu! Tahaks vaheldust, aga aega ja võimalusi napib.

Selliste tunnete esile kerkides loon oma päevadesse midagi uut, alustades mööbli ringi tõstmisest. See on üllatav, kui teistsuguse tunde see loob! Väikesed muudatused nõudekapis, laste mänguasjariiulites, oksad vaasis ja uued fotod pildiraamides hoiavad elu muutumises ning tüütus kaob. Põnevuse loomine on me endi kätes.