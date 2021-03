Nipid TOAD KIIRELT KORDA! Teeme selgeks, mida jõuad koristada 15 minutiga, mida ühe tunniga! Laura Karro , täna 11:16 Jaga: M

Kui sul on iga päev kasvõi 15 või paremal juhul tund koduga tegelemiseks, saad üllatavalt palju tehtud. Foto: Volha Flaxeco / Unsplash

Vahel tundub, et kui koristamiseks on aega vähe, pole mõtet alustadagi. Aga kui sul on iga päev kasvõi 15 minutit või paremal juhul tund koduga tegelemiseks, saad üllatavalt palju tehtud. Proovi järele ja veendud isegi!