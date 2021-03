Lugeja küsib: kas poest ostetud viljade kivid ja seemned lähevad idanema? 

On küll tore näha omakülvatud seemnest kasvanud virsikupuud, kuid need suureviljalised sordid, mis meie poelettidel on, jäävad meie oludes siiski talveõrnaks ning avamaal kasvatades võib hea õnne korral ehk mõne vilja isegi saada, kuid pikaealist tervet puud neist paraku ei kasva. Kindlam on osta meie kliimasse sobivaid sorte, mida viimastel aastatel on puukoolides ka rohkem liikvel olnud.