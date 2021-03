Airi Vipulkumar Kansar: „Olmeprügi viime ju küll iga päev prügikasti, koormavatest mõtetest vabanemist vajab ka meie vaim!“ 

«Tütre tervisega oli palju probleeme. Ja kuna aprillis kolmeseks saav Ragnar on siiani rinnapiimatita, on öised imetamised ning mähkmevahetused tavapärane. Lisaks laste palavikud, oksendamised, rahutu uni. Teinekord olin mingi asja pärast ise nii mures, et ei suutnudki magada, olin zombistunud,» kirjeldab Airi oma 2019. aasta sügist.