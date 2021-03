VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Airi Vipulkumar Kansar: pikale veninud India reis päästis mu elu! 

„Olin täiesti tühi ja valiku ees, kas elada edasi kui zombi või võtta midagi ette!“ kirjeldab ta olukorda. Ka ta abikaasale, indialasele Vipulkumar Kansarile (36) oli eelmise aasta koroonakevad raske aeg, sest olude sunnil töötas ta vahepeal öösiti. Päeval aga kolm lasteaiaealist last ju magada ei lase. „Meil on väike kahetoaline korter ja kuskile pakku pageda polnud,“ lisab Airi. Loe, mis Airi päästis.

Iga kodu väljakutse on põrandate ilusana hoidmine. See määrab paljuski kodu üldilme. Spetsialistide abiga anname nõu, kuidas parandada põrandal algul lootusetuna näivaid iluvigu, näiteks kui kivi- või laudpõrandal on väljas täke või parketil taime kastmisest tume veering. Pakume välja 10 head lahendust!

Kindlasti võidad nii ajas kui meeleolus, kui tead nippe, kuidas koristamine endale lihtsamaks ja meeldivamaks teha. Loe, kuidas kodu justkui iseenesest korda saaks!

Koos pikenevate päevadega ärkavad taas ka toalilled, kes nüüd hoogsamalt kasvama hakkavad. Seega peaksid uurima, ega pott taimele kitsaks ole jäänud. Sellest annavad märku potist välja kerkinud mullapall või poti põhjas olevatest aukudest välja piiluvad juured. Iga muld aga ümberistutamiseks ei sobigi. Loe eksperdi nõu, kuidas lillele mitte karuteenet teha!

Kevad toob alati soovi ka uuenduste järele elus. Kui sa ei tea, mis suunas edasi liikuda, tee ära lihtne test, mis näitab, kas peaksid rohkem tähelepanu pöörama trennile ja liikumisele, vajad oma ellu rohkem hellust ja lähedust või leeveneb su kripeldus, kui võtad aega enesearenguga tegelemiseks. Testi ennast siin!

Abi on ka skeemil näpuga järje ajamisest! Siit saad teada, kas peaksid paastuma suhkrust, jahust, suhtlusest, toidust või sotsiaalmeediast. Võid saada ka lahenduseks, et su elus on kõik korras ja paastu sa ei vaja.