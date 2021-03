Etiketi asjatundja annab vastuse: kas arsti on sobilik ümbrikuga tänada? 

Aga aeg-ajalt tahaks ju siiralt tänada arsti, päästjat või õpetajat – kindlasti on selliste ametite esindajaid veelgi. Samas on enamikul puhkudel tegu inimestega, kes saavad oma töö eest palka. Lisahüve vastuvõtmine võib ületada eetilise piiri. Kus ikkagi on piir korruptsiooni ja viisaka tänulikkuse vahel?

Kuldset keskteed ei ole alati lihtne saavutada, kuid see on siiski täiesti tehtav.

Kõigepealt, kui keegi on oma tööd teinud korralikult, siis kindlasti on ta ära teeninud aitähi. Kui ta on lisanud oma südame ja hinge ning tema tegu on teid eriti sügavalt puudutanud, siis on igati kohane aitähhi veel millegagi täiendada. Kindlasti peaks see olema tagasihoidlik – enda korjatud aia- või põllulillekimp annab tänutunnet paremini edasi kui suurustlev bukett.