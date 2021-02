Mupo: lemmikloomade väljaheited on haljasaladest teinud miiniväljad

"Muidugi, on ka tublisid koeraomanikke, kes oma lemmiku järelt koristavad ja nemad väärivad kindlasti kiidusõnu. Olen näinud ka sellist olukorda, kus üks koeraomanik on teist lemmiku järelt koristamata jätmise pärast korrale kutsunud. Loodame, et koristamise kultuur aasta-aastalt paraneb ".



Mupo tuletab meelde, et vastavalt Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale on loomapidaja kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma koera või kassi väljaheited.