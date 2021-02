SUUR ÜLEVAADE | Kus koolivaheajal uisutada saab ja mis see maksab 

Liuvälju on avatud igas Eesti nurgas ja mõni neist lausa ööpäev läbi. Mõneski kohas saab uisutada tasuta ning vahel saad uisudki tasuta kätte.

Jõulude ajal linnarahvale avatud Pärnu Lastestaadioni uus uisuväljak on lühikese ajaga muutunud väga menukaks. Nädalavahetustel peavad staadioni töötajad hoolega jälgima, et uisuhuvilised ikka koroonareegleid järgiks. Nii tohib majja siseneda ainult siis, kui õues põleb roheline tuli. Kui põleb punane tuli, on hoones lubatud inimeste arv täis. Kindlasti tuleb siseruumides ja soovitavalt ka uisuplatsil kanda maski. Uiske tuleb tänavu jalga panna küll õues, mitte soojas staadionimajas, kuid see-eest punasel vaibal.