Kevad veel ei paista: kuidas turgutada pikal talveperioodil oma lemmiklooma tervist? 

Kõige olulisem on pikal külmaperioodil hoolitseda lemmiklooma immuunsüsteemi eest, sest sarnaselt inimestega on ka loomad külmal ajal vastuvõtlikumad viirustele ja külmetushaigustele. Nagu inimestel, kasvab ka loomadel talveperioodil vajadus erinevate mineraalide ja vitamiinide järele, mistõttu on tähtis, et toit sisaldaks piisavalt vajalikke toitaineid. „Nii koertel kui ka õues käivatel kassidel on praeguse pakasega tarvis vitamiine ja mineraale, et püsida tervete, rõõmsate ja pikaealistena,“ rõhutab German.

Eelistada võiks kõrge loomse valgu sisaldusega toite, millest ei puuduks ka immuunsüsteemi turgutavad lisandid ehk n-ö supertoit. „Näiteks rohelise tee ekstrakt aitab võidelda bakteritega, saialill kaitseb viiruste ja põletike eest ning chia-seemnetel on üldist immuunsust turgutav mõju,“ selgitab German, kelle sõnul peakski talvine toit sisaldama eeskätt ohtralt antioksüdante, vitamiine ja kasulikke rasvhappeid, mis hoiavad looma tervise tugeva. Loomatoitude laias valikus ongi kõrgema hinnaklassi toodete eelis tihti see, et nendesse on lisatud tõhusaid lisandeid, mis hoiavad looma terve ja energilisena.

Samamoodi tasuks toitainete ja vitamiinide sisaldust silmas pidada ka loomamaiuseid valides ning pigem premeerida lemmikut maiustustega, mis ei tee loomale ainult rõõmu, vaid oleks talle ka kasulikud. „Näiteks on poodidest võimalik leida maiustusi, mis sisaldavad nii eelpool nimetatud supertoite, rohkelt loomset valku ning aitavad hoolitseda ka looma suuhügieeni eest, hoides hambad ja igemed tervetena,“ juhib German tähelepanu.

Lisaks külmale aastaajale leidub ka muid põhjuseid, miks võib loomadel tekkida kõrgendatud vajadus vitamiinide ja mineraalide järele. „Näiteks kui tegu on kasvueas loomaga, siis on mineraalidel ja valkudel kriitiline roll tema luustiku ja lihaste arengus. Samuti vajavad spetsiaalset toitu vanemad loomad, kelle seedimine on juba aeglasem, aga ka haiged või operatsioonist taastuvad loomad,“ juhendab spetsialist ning lisab, et ka hooajaväline karvaajamine on samuti sageli märk sellest, et koer ei saa oma toidust kõiki vajalikke toitaineid kätte. „Siis tuleks toit välja vahetada ning küsida loomapoe spetsialistidelt soovitusi toidulisandite osas. Toidulisandite puhul on oluline kontrollida nende koostist, et tegu oleks võimalikult naturaalse tootega ning kindlasti järgida tootja poolt antud manustamisjuhendit!“

Karvkate tahab pikal kütteperioodil erihoolt

Külmad välitemperatuurid ja pikast kütmisperioodist kuiv siseõhk mõjub ka loomade karvkattele, mis muutub kuivaks ja kaotab oma vitaalsuse. Elujõulise ja särava karvkatte hoidmine eeldab talvel teatavat erihoolitsust. Germani sõnul peaks sõltumata aastaajast eelistama silikooni- ja parabeenivabu šampoone, mis ei ärritaks looma nahka. „Kvaliteetne šampoon hooldab ja puhastab karvkatet sügavuti, taastab selle meeldiva lõhna ja läike, teeb selle lihtsamini hooldatavaks ning annab pikaajalise kaitse mustuse eest,“ selgitab German ning juhib tähelepanu, et lisaks pesemisele võiks talveperioodil kaaluda ka palsami kasutamist, sest naturaalse koostisega palsam niisutab looma nahka ja karva ning annab sellele pikaajalise kaitse.