12 asja, mida peaks teadma II sambast pensionile jäädes või seal olles 

3. Kui oled veidi noorem kui II samba pensioniiga, tasub sul tõsiselt kaaluda, kas tuleksid toime ka nii, et II sambast raha veel välja ei võta. Kui ootad pensionieani, saad oma raha võtta II sambast välja soodsamalt. Kui pensionieani on aega rohkem, võid lahkumisotsuse teha ka hiljem, kui see lisaraha peaks ühel hetkel siiski hädavajalik olema. Sambast lahkumise avaldust saad teha igal ajal. Seda ei pea tegema tingimata 2021. aasta jaanuaris ega märtsis või üldse 2021. aastal.

5. Kui sulle on määratud puuduv töövõime, saad sõltumata oma vanusest jääda II sambast pensionile ja kõik väljamaksed sulle on tulumaksuvabad . Puuduva töövõime tingimus loetakse täidetuks ka siis, kui sul on tuvastatud täielik töövõimetus riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel.

Pensionieas saad teisest sambast raha välja võtta soodsamalt. Foto: Tiina Kõrtsini

6. Omale sobiva pensioni saamise viisi – eluaegne, tähtajaline või ühekordne – valid ise. Mõtle rahulikult läbi, millised sissetulekud sul veel on ja millele sul raha kulub. Nii saad otsustada, millist pensionit just II sambast kõige enam vajaksid. Maksustamise mõttes on kõige soodsamad eluaegne ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pension. Eluaegse pensioni võlu seisneb ka selles, et kuitahes kaua sa ei ela, pole vaja sul muretseda, et su pension varem ära lõppeks. Tähtajalise pensioni puhul kestab su pension seda kauem, mida pikema tähtaja valid. Kuigi maksuvabastuse annab juba pension, mis on jaotatud sinu vanuses inimeste keskmiselt elada jäänud aastatele, pane tähele, et tegelikult elab umbes pool inimestest sellest kauem, pool aga vähem.