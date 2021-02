Lemmikloom KOERAOMANIKUD MARUS: „Linnatänavad on nii ära soolatud, et koer hakkas jalutades niuksuma, nagu keegi oleks teda palgiga löönud, ja keeldus edasi liikumast!“ Keit Paju , täna 08:30 Jaga: M

OTSI TIKUTULEGA: koeraomanike sõnul on sel talvel soolamata teid koeraga jalutamiseks eriti raske leida. “Kadriorus tuleb sel aastal puhtaid, keemiast puutumata lumeribasid otsida tikutulega. Keemia on sõidu-, kõnni-, kergliiklusteedel," tõdeb üks tallinlane. Foto: Erki Parnaku

Kümned ja kümned koeraomanikud kurdavad, et Tallinna teed on sel talvel nii ära soolatud, et lemmikuga linnatänavatel jalutmine tundub lausa loomapiinamisena: soolasele teelõigule sattudes hakkab koer valust niuksuma, käppasid hoidma ning keeldub edasi liikumast. Loomaarsti Tiina Toometi sõnul võib teehoolduseks kasutatav sool tekitada koerale tõsiseid tervisemuresid. Tallinna linnavalitsuse lahendus probleemile on vaid soovitus osta koerale saapad, või hoiduda suurtematest teedest.