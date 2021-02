TULUMAKSUŠOKK! Mees läks ja esitas tuludeklaratsiooni viie minutiga! 

Õhtuleht pöördus olukorras selguse saamiseks ka maksu- ja tolliameti poole, et lõpuks aru saada, mis toimub ja millal jälle taastub tavapärane olukord, et maksude deklareerimiseks peab varuma rohkelt aega ja kannatust.

"Tulude deklareerimise avasime ametlikult 15. veebruarist, aga nagu igal aastal, siis viimase testimise jaoks oli võimalik deklaratsiooni esitama tulla juba 14.02 alates kell 14. Inimesed avastasid selle kiiresti ning – samuti nagu igal aastal – sai alguse rahvusspordiüritus: kes saab tuludeklaratsiooni esitatud esimesena. 14. veebruari õhtul oli vahepeal korraga MTA veebilehel üle 25 000 inimese, kes värskendasid pidevalt veebilehte lootusega iseteeninduskeskkonda sisse saada," selgitas MTA füüsilise isiku tulude ja maksustamise teenuse juht Grete Urbel. "Loomulikult ei ole MTA IT-keskkonnad sellise koormuse jaoks ehitatud – ei oleks mõistlik maksumaksja raha kulutamine vaid selle jaoks, et kord aastas ei tekiks e-MTAs ummikuid. Selleks, et need inimesed, kes juba deklaratsiooni esitama oli asunud, selle ka lõpuni saaks teha, panime süsteemile peale mahupiirangu ehk piirasime nende inimeste hulka, kes korraga deklaratsiooni vaadata ja esitada said. Konkreetset seisakut, kus süsteem oleks ülekoormuse tõttu lausa päris maas olnud, ei olnud."