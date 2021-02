Kuidas korteri üürilt õigesti maksud tasuda? Viis näidet, mis ei jäta ruumi eksimiseks 

Tuludeklaratsiooni esitamine on alanud ning seda saab teha kuni 30. aprillini. Kuidas aga deklareerida üüritulu ning tasuda sellelt maksud? Näidete varal seletab erinevad olukorrad lahti Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksuauditi üksuse juht Erkki Paulus.

Kõigepealt tuleb üüritulu igal juhul deklareerida füüsilise isiku tuludeklaratsioonil ja märkida ära kogu aasta üürisumma. Üüritulu hulka ei loeta aga üürniku kulutusi, mis on seotud korteri või elamu heakorraga, näiteks kui üürnik on maksnud lumekoristuse eest. Samas kui üürnik maksab laenumaksed või maamaksu korteri omaniku eest, siis loetakse need üürituluks.