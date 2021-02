ÕIGLASE KAUBANDUSE USKU: eestlased ostavad poole rohkem Fairtrade märgisega tooteid kui varem 

„Võrreldes 2017. ja 2018. aastaga on Eesti poodides kasvanud õiglasest kaubandusest pärinevate kaupade osakaal. Meil on õiglase kaubanduse teavitustööga küll kõige kauem stabiilselt tegeletud, kuid eriliselt hästi läheb Baltimaadest näiteks Leedul, kus 2019. aasta käive kasvas võrreldes 2018. aastaga 173%, jõudes üle 10 miljoni euro,“ selgitab MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd ja lisab, et Läti on Eestist veidi tagapool.

„Tore on näha, et nii kauplused ja poeketid, kes müüvad, ning ettevõtted, kes toodavad, pingutavad neile esitatud ootuste osas. Suur rõõm on tõdeda, et jaekaubanduses hinnatakse aina enam võimalust ühiskonnas teadlikkust tõsta ja tullakse ka õiglase kaubanduse sõbra märgist taotlema,“ täpsustab Mänd.

2019. aasta andmete kohaselt oli Eesti turul 498 Fairtrade märgisega toodet. 2020. aasta tulemused edastab Fairtrade Finland maikuuks.

Õiglase kaubanduse sõbrad võivad olla kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes:

kasutavad, müüvad või toodavad õiglase kaubanduse ja eriti Fairtrade’i märgisega kaupu;

panustavad õiglase kaubanduse väärtuste levitamisse ja võtavad osa õiglase kaubanduse nädalast;

toovad kasutuses või müügis olevad õiglase kaubanduse tooted esile oma infokanalites, sotsiaalmeedias, kodulehel ja materjalides;

käituvad solidaarselt ja vastutustundlikult.

Õiglase kaubanduse sõbraks kandideerimine on avatud 14. veebruarist ja kestab 14. aprillini. Taotleda saab siin.