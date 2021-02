„LOOMAARST TASKUS“ | Kui kasukas ei kaitse: millised nahahaigused koeri ohustavad ja mida siis teha? 

Koera vajadus riietuse järele on individuaalne ning sõltub suuresti koerast: milline on karvastik, kui palju ta liigub, kui vana ta on, milliseid haiguseid ta põeb või on põdenud jne. Lisaks sellele, kas koerale peaks niivõrd külma ilmaga talverõivad selga panema, leiavad kajastamist ka järgmised teemad: