Raha Üks eriti lihtne nipp, mille abil pole raha kogumine enam kunagi keeruline Toimetas Annaliisa Köss , täna 11:07 Jaga: M

GALERII

Hea eesmärk on selline, mis vastab viiele konkreetsele kriteeriumile. Foto: Julia Vakina

Kes vähegi kindlamalt elada soovib, ei saa üle ega ümber rahalise säästupuhvri tagamisest. Olgugi et nippe ja nõuandeid jagatakse palju ja erinevaid, on ilma konkreetse eesmärgita säästa keeruline. Rakenduse MyFinancier asutaja ja tegevjuht Kadri Mäsak jagab üht lihtsat nippi, mille abil on sul võimalik määratleda eesmärk, mille abil suudad raha kõrvalepanemisest ka kinni pidada.