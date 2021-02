VIDEO | 3 leidlikku nippi, kuidas lumest joogivett saada 

Sulata lund tulel. Foto: Easy Outdoors

Kiiremini jõuad tulemuseni, kui ei topi oma anumat kohe paksult lund täis, vaid lisad seda aegamööda ja jao pärast, oodates, mil eelnev kogus on ära sulanud. Kuna äsja sadanud lumi, eriti külma ilmaga, on väga õhuline, pead protsessi ilmselt mitu korda kordama. Seega võib lume asemel kaaluda ka jää kasutamist, sest selles on oluliselt rohkem vett ja vähem õhku. Eeldusel muidugi, et sul jääd parasjagu võtta on.