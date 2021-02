Kuulsa Hollywoodi sildi muutjad vahistati 

Kuigi ajakirjanduses väideti, et vembuga oli tahetud juhtida tähelepanu rinnavähile, kinnitasid vahistatud, et nende eesmärk oli avaldada protesti ühismeedia tsenseerimise vastu. Vembu üks eestvedajaid oli Julia Rose'i nimeline suunamudija, keda varem on Instagramis tsenseeritud ning ka ära keelatud alastifotode tõttu. Vandalismina noortekamba vingerpuss siiski kirja ei lähe, sest tähtede külge riputatud täiendused sai hõlpsasti eemaldada.