PANE TÄHELE: 4 ohtu, mida külm ilm kodu valvesüsteemidele põhjustada võib 

Valvesüsteemide regulaarne hooldus on oluline igas majapidamises, kuhu need paigaldatud on. Eriti oluline on see aga kütmata ruumides, sest temperatuurikõikumised ja sellest tulenev niiskus lühendab akude eluiga. Haavatavamad on sellistes tingimustes patareidega juhtmevabad andurid.