ÕL VIDEO | TALVINE SEIKLUS: unistus uisuretkest muutus räätsamatkaks mööda rabalaukaid 

Inimese loodud uisuväljakul põriseb aeg-ajalt traktor, mis lükkab platsi puhtaks ja siledaks. Vabas looduses ei tee seda Eestis keegi, nii et uisutamiseks sobiva jää leidmine on õnneasi. Seikle Vabaks matkajuhil Argo Linnamäel on tänavu uisuõnne olnud küll. Mõne nädala eest laupäeval oli jää veel lume all, siis aga kandis tuul lumekatte minema ja pühapäeval kattis merd oivaline uisujää… mis esmaspäevaks oli juba nõnda palju sulanud, et inimene võinuks jääst läbi vajuda.