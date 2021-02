Populaarse e-poe järjekordne prohmakas? Klient: ootasin viis kuud katkist diivanit, sain hüvitust vaid 50% ulatuses!

„Sain ka väga katkise pesukastiga diivani... peale viit kuud ootamist,“ alustab naine juttu, et diivani – ja mitte ainult ühe diivani – kohalejõudmine võttis ikka väga kaua aega. Nimelt tellis Carmen toote, mille tarneaeg pidi olema kaks kuud. „Kahe kuu pärast sain info, et toode on transpordi käigus niivõrd palju kannatada saanud, et seda mulle enam ei tarnita ja pakuti kas raha tagasi või uus tellimus. Kuna diivan mulle ikkagi väga meeldis, valisin uue tellimuse. Mingit kompensatsiooni vms aga ei pakutud,“ on naine kaupleja suhtumise tõttu nördinud.