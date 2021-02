Populaarse e-poe järjekordne prohmakas? Klient: ootasin viis kuud katkist diivanit, aga raha tagasi ei saa! 

„Sain ka väga katkise pesukastiga diivani... peale viit kuud ootamist,“ alustab naine juttu, et diivani – ja mitte ainult ühe diivani – kohalejõudmine võttis ikka väga kaua aega. Nimelt tellis Carmen toote, mille tarneaeg pidi olema kaks kuud. „Kahe kuu pärast sain info, et toode on transpordi käigus niivõrd palju kannatada saanud, et seda mulle enam ei tarnita ja pakuti kas raha tagasi või uus tellimus. Kuna diivan mulle ikkagi väga meeldis, valisin uue tellimuse. Mingit kompensatsiooni vms aga ei pakutud,“ on naine kaupleja suhtumise tõttu nördinud.

Diivani põhi oli transpordi käigus purunenud. Foto: lugeja foto

Diivan on naise käes jõuludest saati ning hetkel ei ole ta seda tagasi saatnud. „Loodan, et asi ei päädi sellega, et lõpuks pean diivani ikkagi tagasi saatma, kui normaalset summat tagasi soovin,“ on Carmen äraootaval seisukohal. „Tundub, et Kaup24-ga suheldes töötab ainult see, et kes kõige kõvemini kisab, see n-ö võidab. Mis mind kõige rohkem tigedaks ajab, on see, et ma olen aastaid olnud nende lojaalne püsiklient. Kaup24 raha on mul ostudega kogunenud niigi juba üle 400 euro ja siis nad pakuvad veel 50 eurot Kaup24 raha juurde, et tulevastelt ostudelt soodustust saaksin,“ kurjustab naine.