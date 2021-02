Pakendiringluse juht: laiskusest ja lohakusest kaotame valesti pakendeid kogudes igal aastal umbes miljon eurot 

„Viimased uuringutulemused näitavad – näiteks SEI Tallinna sortimisuuring ja ka Keskkonnaagentuuri jäätmete ladestamise ja taaskasutusse võtmise andmed –, et jäätmete liigiti kogumine Eestis on stagnatsioonis. Meil ei lähe asjad sisuliselt ei paremaks ega halvemaks, ometi oleme võtnud omale kohustuse täita sihtarve nagu iga teine Euroopa Liidu riik,“ selgitab Eesti Pakendiringlus OÜ juhatuse liige Alder Harkmann. „Õnneks ma näen, et Keskkonnaministeerium on viimastel aastatel pakendite kogumisele oluliselt rohkem tähelepanu pööranud ja loodetavasti saame kõigi osapoolte koostöös käesoleval aastal prügistamise lõpetada.“

Kuidas raha valesse kohta kulub?

Kui pakendid on sorteeritud, siis see osa, mis läheb põletamisele või prügimäele, on samuti 20% suurem. Ka avalike konteinerparkide teenindamise kulu oleks 20% väiksem, kui pakendikonteineritesse toodaks ainult õigeid jäätmeid. See tähendab, et konteinerid täituks 20% väiksema kiirusega.

Eesti Pakendiringluse puhul tuleb n-ö tuulde kulutatud summaks aastas sellise arvutuskäiguga kokku rohkem kui 430 000 eurot.“

Lisaks Eesti Pakendiringlusele on Eestis veel kaks ilma pandita pakenditega tegelevat taaskasutusorganisatsiooni, mis tähendab, et summa võib julgelt vähemalt kolmega korrutada. „Võib väita, et Eestis läheb rahaliselt tuulde üle miljoni euro puhtalt seetõttu, et pakendikonteineritesse viiakse peale pakendite ka muid jäätmeid.“

Foto: Eesti Pakendiringlus