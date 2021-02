RAHA PÖÖNINGUL | Mis hinda võiks küsida nahkgalanterii eest? 

Linda toodangut leiab näiteks oksjoniportaalist Osta.ee. Täpsemini on seal müügil kaks nahkkarpi. Veidi kulunud väljanägemisega lihtsa ruudumustriga karbike maksab seal 5 eurot. Vanavarapoes eAntiik on müügil paarkümmend Linda nahkkarpi. Neid on eri suuruses ja vormiga: kandilisi, ümmargusi ja ovaalseid ning igaüht kaunistab omamoodi pilt või muster. On nii ornamentikat kui ka linnavaateid, kombineeritud on eri värvi ja tekstuuriga nahka. Neist kõige lihtsama, triibumustriga karbi eest küsitakse 7 eurot.