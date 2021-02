Lugeja küsib: kas koroona klassifitseerub kutsehaiguseks, kui nakatusin tööpostil? 

„Kutsehaigus on haigus, mille on põhjustanud töö laad või töökeskkonna ohutegur. Sotsiaalministri määrus ütleb, et töökeskkonna bioloogilised ohutegurid võivad põhjustada kutsenakkushaiguseid ja kutseparasiithaiguseid. Koroonaviirus liigituks muude kutsenakkushaiguste alla. Kui kahtlustate, et haigestusite tööl tööülesandeid täites, peate sellest teavitama arsti,“ selgitab Soon.