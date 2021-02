HEIDI HANSO | Kuidas ma Pajuvärava ära kindlustasin ja kui palju see mulle maksma läks?! 

25. jaanuaril sai minul ja Pajuvärava talul täis viis ühist aastat. Otsustasin selle puhuks talule ja endale teha kingituse, mis tagaks meelerahu ja looks mõnetise turvatunde. Kodukindlustuse vana- või võlusõna on see, et mida rohkem tead, seda paremad tingimused saad ja seda suurem on tõenäosus, et õnnetuse korral ka midagi korvatakse.

Toonitan kohe igaks juhuks, et järgnev lugu pole reklaampostitus, vaid puhas kogemus ja ühtegi soodukat keegi mulle ei teinud.