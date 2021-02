SELGITAME VÄLJA: milline odav puhastusrull teeb diivani päriselt puhtaks? 

Mööbli või struktuursemate rõivaste puhastamisel on oluline, et liimipaber oleks tugev. Sama tähtis on ka, et uut lehte oleks lihtne tõmmata. Nii võib mõne toote puhul kuluda pikem aeg nii paberite vahetamise kui ka puhastamise peale. Sini rull üllatas kahel moel: erakordselt tugeva liimiga, mis oli super, kuid ebameeldiv oli avastada, et puhastusrulli paberil puudus murdekoht. Viis meetrit paberit rullis pole jaotatud lehtedeks nagu teistel toodetel ja seega tuleb värske liimipinna saamiseks paberit ise murda või kääridega lõigata. Kuna liimipaber on aga väga tugev, jäävad nii sõrmed kui ka käärid pidevalt liimi külge kõvasti kinni ja paber kipub valest kohast rebenema. Kõige mugavam oli vahetada diagonaalseid pabereid, mis jäid kergemini sõrme alla.