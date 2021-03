Kuidas saaks eluga paremale järjele? Nippe ja nõuandeid, millest alustada 

«Mingil põhjusel on sõnale «eelarve» tekkinud negatiivne foon, justkui see piiraks normaalse elu elamist. Tegelikult see muidugi nii ei ole. Siiski eelistan «eelarve» asemel kasutada terminit «rahaline plaan»,» ütleb finantsanalüüsi ja nõustamise ekspert Kadri Mäsak. «Inimesed teevad ikka plaane, nt päeva-, reisi-, puhkuse-, raviplaan jne. Sama on ka rahaasjadega – eelarve on inimese enda plaan tema enda eesmärgini jõudmiseks,» selgitab finantsekspert eelarve koostamise sisu.

Koosta eelarve vastavalt vajadustele

Eelarve koostamisel kehtib reegel: igaühele oma. Juhul, kui võetakse kasutusele kellegi teise koostatud eelarve, on väga suur tõenäosus, et selle järgimine ebaõnnestub. «See on sama, kui spordikauge inimene otsustab võtta oma treeningute aluseks sportlase treeninguplaani või järgitakse haigestudes kellegi teise raviplaani. Võib olla päris kindel, et tulemus pole ootuspärane,» toob Kadri värvika näite.

Selleks, et eelarve jälgimine õnnestuks, peab teadma oma pere rahalisi sissetulekuid ja väljaminekuid ning oskama neid analüüsida. Sellisel juhul teenib see kasutaja eesmärke ja selle piirides püsimine pole peadmurdev ülesanne.

Oma rahaasjade haldamiseks on mõistlik koostada eelarve, sest see aitab analüüsida, kuidas on tasakaalus pere rahalised sissetulekud ja väljaminekud. Foto: Pixabay / Pexels

Alusta tulude ja kulude analüüsist