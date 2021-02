Raha Kuidas saaks eluga paremale järjele? Häid nõuandeid, et oma rahaplaanist kinni pidada Helen Serka-Sanchez , täna 17:50 Jaga: M

GALERII

Oma rahaasjade haldamiseks on mõistlik koostada eelarve, sest see aitab analüüsida, kuidas on tasakaalus pere rahalised sissetulekud ja väljaminekud. Foto: Pixabay / Pexels

Oma rahaasjade haldamiseks on mõistlik koostada eelarve, sest see aitab analüüsida, kuidas on tasakaalus pere rahalised sissetulekud ja väljaminekud. Eelarvet koostama hakates on oluline panna paika ka põhjus, miks seda teed, sest see annab püsivust olla järjepidev.