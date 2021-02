Spetsialistid annavad nõu: kuidas leida tekk, mis vastab just sinu uneharjumustele? 

Aeg, mil voodeid katsid vaid baika- või vatitekid, on möödanik. Pidevalt arenev tehnoloogia on poodidesse toonud väga erinevast materjalist ja erinevate omadustega tekke. Et teki ostmine pole odav lõbu ning küsimus on ikkagi su unes, ei ole hea tekki katse ja eksituse meetodil valida. Parem on juba enne poodi minekut süveneda, kas peaksid seisma (puu)villa-, siidi-, sule-, bambus-, sünteetiliste või allergikutele mõeldud tekkide riiuli ees.