TEEME SELGEKS: mida kujutab endast raskustekk ja kas see toob sügavama une? 

Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus võeti raskustekid kasutusele 2014. aastal. Seda ajendasid õppereisid Soome ja Hollandisse, kus nähti, et need aitavad erinevate vaevustega patsientidel paremini magada. «Raskustekist on abi neil, kes tunnevad ülemäärast ärevust ja stressi,» ütleb psühhiaatriakliiniku ülemõde Reet Tohvre. «Erinevate uuringute põhjal on leitud, et sellest võib olla kasu ka unetuse ja uinumisraskuste ning rahutute jalgade sündroomi korral. Raske tekk aitab neidki, kelle uni on häiritud üleminekueast tingitud muutuste pärast,» põhjendab ülemõde teki kasutamist haiglas. Kliinikumi praktikas on raskustekk õigustanud end ka laste puhul, kel on pervasiivsed arenguhäired (sh autism), mõnede närvisüsteemi haiguste korral ning dementsusega eakate hoolduses.