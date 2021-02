Inimesed Aasta muusik Mari Kalkun: paratamatult ikka mõtlen, et miks inimkond vales suunas astub... Laura Liinat , täna 17:46 Jaga: M

GALERII

Elab päev ja aasta korraga: Suuremas plaanis ei pea Mari end sihtide seadjaks, pigem kulgejaks. Oma unistuste puhul on ta tähele pannud, et nende teostumiseks ei ole vaja neid välja hüüda. Kukla taha idanema panduna kipuvad need märkamatult ise aasta või kahega täituma. Foto: Stanislav Moškov

Pärimusmuusiku Mari Kalkuni süda valutab, sest ta ei saa aru, kuhu me teadmatusest teel oleme. Võru metsade vahel tunneb ta sisemist vajadust sõna võtta. Aga et ta barrikaadidele ei lähe, teeb naine olulisest laule. «Tahan, et leitaks tasakaal esivanemate ja tänapäevase maailmavaate vahel! Tean, et olen tilk meres, aga kui tilkasid saab palju, omab see juba mõju,» loodab laulja. Ehk tõi see sõnum Marile ka aasta muusiku tiitli.