Inimesed Pärimusmuusik Mari Kalkun: maal elamine võimaldab mul rohkem omas mullis toimetada, aga seeläbi näengi selgemalt! Laura Liinat , täna 17:30 Jaga: M

"Otsapidi võimaldab maal elamine mul rohkem omas mullis toimetada, siin Võrumaal olles on tõesti kohati tunne nagu vanajumala selja taga, aga siit näengi selgemalt.“ Foto: Stanislav Moškov

«Paratamatult ikka mõtlen, et miks inimkond, õigemini läänelik tsivilisatsioon vales suunas astub. Otsapidi võimaldab maal elamine mul rohkem omas mullis toimetada, siin Võrumaal olles on tõesti kohati tunne nagu vanajumala selja taga, aga siit näengi selgemalt. Mõnel pool ei ole inimestel puhast õhku hingata – midagi niivõrd elementaarset. Liigse tarbimisega me ise põhjustame seda. Maailmas on kriis!» leiab Aasta muusiku tiitli saanud laulja ja pärimusmuusik Mari Kalkun.