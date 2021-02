ARVAMUS | Tähtpäevad tuleb ise tähenduslikuks muuta!  

Juba ammu, kui abikaasaga alles kohtusime, pidasime vabariigi aastapäeva eriliseks. Päev algas lipuheiskamise ja paraadi vaatamisega. Alati kuulus sellesse päeva ka jalutuskäik vanalinnas ja pidulik õhtueine. Nüüd, kus meie peres on ka pojad Otto ja Aksel, on juurde tulnud uusi tavasid, mille kõrval on vanad veelgi tähtsamaks muutunud.

Peame traditsioone väga oluliseks. Need on meie pere jaoks justkui turvalised raamid, millele võid alati kindel olla. Samas annavad need ka võimaluse olla loominguline ja luua olulisi mälestusi, mida endaga alati kaasas kanda.

Perekond Kahar. Foto: Erik Peinar

Traditsioonide juures on oluline meeles pidada, et need on terve pere jaoks. Igaühel võiks olla oma osa ettevalmistustes, ükskõik kui noor või vana ta on. Lastega koos traditsioonide hoidmine on midagi väga erilist, sest see annab võimaluse ka endal minna mõneks hetkeks tagasi lapsepõlve ja näha maailma nii nagu nemad. Mõelge kasvõi jõuludele või maagilisele jaanipäevale – kui tähenduslikuks muutuvad need koos lastega!