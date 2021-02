Lugeja küsib: kas Eesti lipu võib ka ise valmis õmmelda? 

Eesti lippu võib soetada igal pool maailmas, aga kui poest seda tõesti ei leia, võib lipu ka ise valmistada. Seejuures tuleb tagada, et peetakse kinni Eesti lipu etalonkujust. Eesti lipp koosneb kolmest võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust: ülemine laid on sinine, keskmine must ja alumine valge. Eesti lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11, normaalsuuruses lipp on 105 × 165 cm.